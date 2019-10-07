На сайте Change.org создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране Юлию Юзик

Петиция адресована послу Ирана в России. В ней отмечается, что уже пять суток с российской журналисткой нет связи. В единственном телефонном звонке, который ей позволили сделать, она рассказала маме, что сидит на полу в камере и ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, за что ей грозит 10 лет тюрьмы. Российским дипломатам не позволяют встретиться с задержанной. Ее допрашивают несколько дней без адвоката.

Сегодня власти Ирана сообщили, что дело не связано со шпионажем. У Юзик якобы возникли проблемы с визой. Авторы петиции отмечают, что причина несоразмерна следствию, и требуют от иранской стороны открытого расследования. На данный момент свои подписи под петицией уже поставили порядка 300 человек.