Росгвардия не нашла нарушений в действиях омоновцев, которые задержали актера Павла Устинова на акции 3-го августа

Об этом сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Москвы Иван Мельников. По его словам, в ответе на его обращение, направленное на имя главы Росгвардии Виктора Золотова, говорится, что не удалось найти объективного подтверждения информации об избиении Устинова четырьмя росгвардейцами. Мельников отметил, что аналогичные жалобы были направлены омбудсмену Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой. Они до сих пор рассматриваются.

Напомним, самого Устинова ранее приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа. После широкой общественной кампании в его поддержку Мосгорсуд заменил наказание на 1 год условно.