Бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексей Миняйло отпустили из ОВД под обязательство о явке

В отделе их продержали более трех часов. Об этом сообщает портал «ОВД-инфо».

Активистов задержали сегодня днем у здания Мосгорсуда, где они стояли с одиночными пикетами в поддержку Данилы Беглеца. Суд в это время рассматривал апелляцию на его приговор. Так, Миняйло держал плакаты с надписями «Позор» и ««Побойтесь бога, отпустите Беглеца». Приговор Беглецу оставили в силе. Ранее он был приговорен к 2-м годам колонии по обвинению в применении силы к сотруднику Росгвардии на акции 27-го июля. преследование Миняйло и Барабанова ранее прекратили.