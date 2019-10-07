Из НИИ имени Блохина вслед за детскими онкологами собираются уволиться медсестры и другие сотрудники

Главной причиной этого решения стал уровень оплаты труда. Об этом «Эху Москвы» сообщила председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

В пресс-службе онкоцентра сообщили РБК, что не получали заявлений об увольнении, добавив, что детский институт работает в штатном режиме.

В конце сентября детские онкологи записали видеообращение, в котором рассказали о том, что новый руководитель института Светлана Варфоломеева «дестабилизирует работу всей онкологической службы». Они потребовали отстранить начальство и пригрозили увольнением. 1 октября врачи заявления об увольнении.

В свою очередь Минздрав обвинил их в «грубом нарушении врачебной этики». До 10 октября в центре будет работать комиссия, созданная ведомством.