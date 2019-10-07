Движение грузовых поездов по Крымскому мосту решили отложить

Их запустят в июне будущего года, а не в декабре нынешнего, — сообщает пресс-служба Минтранса. Отмечается, что проект изменен из-за археологической находки на полуострове. На пути строительства железной дороги обнаружен древний город IV века до нашей эры, поэтому участок решили перенести, чтобы сохранить находку, — сообщает РБК.
2019-10-07T19:31:00+03:00
2019-10-07T19:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 07 октября 2019
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