Движение грузовых поездов по Крымскому мосту решили отложить

Их запустят в июне будущего года, а не в декабре нынешнего, — сообщает пресс-служба Минтранса. Отмечается, что проект изменен из-за археологической находки на полуострове. На пути строительства железной дороги обнаружен древний город IV века до нашей эры, поэтому участок решили перенести, чтобы сохранить находку, — сообщает РБК.