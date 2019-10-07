С модного дома Вячеслава Зайцева хотят взыскать 58,5 миллионов рублей

Иск в Арбитражный суд подал департамент городского имущества Москвы. По данным картотеки, он был зарегистрирован 4-го октября. Суть требований пока неясна, поскольку сам иск еще не опубликован. По данным источника ТАСС в мэрии, основанием для претензий стал долг по арендной плате. Представитель модельера от комментариев отказался, отметив, что не в курсе данной информации.