Во многих странах мира проходят масштабные протесты активистов, привлекающих внимание к экологическим проблемам

Во многих странах мира сегодня проходят масштабные протесты активистов, привлекающих внимание к экологическим проблемам. В ряде столиц и некоторых крупных городах манифестации закончились задержаниями.

Extinction Rebellion — «Восстание против вымирания», так называется движение, организовавшее протесты экоактивистов в нескольких десятках городах по всему миру. В Лондоне демонстранты перекрыли движение на двух мостах и несколько дорог в центре города – полиция задержала 135 человек. Несколько участников протестов забаррикадировались в автомобилях, правоохранителям пришлось буквально вырезать их из машин, мешающих движению. В Амстердаме, где манифестанты блокировали дороги, а также разбили палаточный лагерь у национального голландского музея, задержали еще около 90 протестующих. Как сообщает Русская служба BBC, десятки активистов ранее задержали в Австралии и Новой Зеландии. Движение автомобилей по важной транспортной артерии активисты перекрыли и в Берлине, однако власти заявили, что пока не будут их трогать. В Париже тысяча демонстрантов при поддержке движения «желтых жилетов» заняла торговый центр. Активисты Extinction Rebellion требуют от властей объявить чрезвычайное положение из-за глобального потепления и начать реальные действия для борьбы с изменением климата.

Протесты, как ожидается, продлятся две недели. Сами активисты рассчитывают, что демонстрации окажутся в 5 раз масштабнее апрельских митингов, когда было задержано более 1000 человек.