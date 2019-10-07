Суд обязал Трампа передать свои налоговые декларации за 8 лет и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за 8 лет и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Сам Трамп просил заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования, пишет New York Times.

Однако судья Виктор Марреро с этим аргументом не согласился, назвав его противоречащим основам конституционного и государственного устройства нации. Президенты, их семьи и бизнес не стоят выше закона, постановил судья. Принятое решение может быть обжаловано.

Прокуратура Манхэттена расследует дело о возможных тайных выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года, с которой Трампа якобы была связь.

В Кремле усомнились в достоверности статьи The Washington Post о разговорах Трампа. В публикации отмечалось, что президент США заискивал перед президентом России Владимиром Путиным. Подобные материалы не вызывают доверия, об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Трамп не говорил Путину о том, что сомневается в причастности России к «делу Скрипалей».