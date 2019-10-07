Президент Владимир Путин повысил себе зарплату. Также он подписал указ об увеличении жалованья премьер-министра Дмитрия Медведева и глав ряда российских ведомств, в том числе, Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры. Согласно документу на портале правовой информации, оклады проиндексированы на 4,3 процента уже с начала октября.
2019-10-07T18:31:00+03:00
2019-10-07T18:32:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 07 октября 2019
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