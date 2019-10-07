Президент Владимир Путин повысил себе зарплату. Также он подписал указ об увеличении жалованья премьер-министра Дмитрия Медведева и глав ряда российских ведомств, в том числе, Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры. Согласно документу на портале правовой информации, оклады проиндексированы на 4,3 процента уже с начала октября.