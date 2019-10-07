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18:25, 07 октября 2019

Курьеры интернет-магазина Ozon возобновили работу

Однако пока это не окончательное решение, предупредили в профсоюзе.

Администрация интернет-магазина Ozon согласилась выполнить первые требования бастующих курьеров. Уже сегодня им должны начать выплачивать долги по зарплате за сентябрь. Также в компании согласились отменить штрафы за невыполнение заказа, если клиент не отвечает по телефону или не открывает дверь. В списке забастовщиков есть и другие требования. Они касаются условий работы в компании. На их выполнение у Ozon есть месяц. В течение этого времени забастовка может возобновиться, предупредил активист межрегионального профсоюза рабочей ассоциации Кирилл Сергеев.

В пресс-службе компании «Озон» порталу «Фонтанка-ру» подтвердили, что сейчас курьеры уже начали работу, и заказы едут к клиентам.

Забастовка курьеров Ozon длилась 2 последних дня. Работать отказались около 200 сотрудников.



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