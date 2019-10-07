Подан иск с требованием признать незаконными действия правительства Москвы, оно применяет технологию распознавания лиц

В Савеловский суд Москвы подан иск с требованием признать незаконными действия московского правительства, которое применяет технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. Истец – москвичка Алена Попова. Она утверждает, что данная система противоречит российским законам.

Попова добавила, что уже создана целая кампания «нет распознаванию лиц». Соответчиками по иску заявлены Роскомнадзор и МВД.

В настоящее время естественно нет никаких нормативных положений, которые устанавливали бы прозрачный порядок доступа к данным системы, — утверждает юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян.

В Кремле сегодня сказали, что считают систему распознавания лиц, которая внедряется в Москве, эффективной. Она помогает бороться с преступностью и терроризмом.

О том, что данная система городу нужна, сказал «Эху Москвы» член Комиссии по безопасности Мосгордумы, коммунист Сергей Савостьянов.

Предполагается, что предварительную беседу по иску москвички Алены Поповой к властям, Савеловский суд проведет 21 октября.