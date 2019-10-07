Пять человек пострадали в ходе массовой драки в Новосибирске

Полиция задержала около полусотни участников побоища.

В МВД пока не выдвинули официальную версию событий, между тем сразу несколько источников говорят о бандитской разборке, в которой участвовало около двух сотен человек.

Драка произошла возле Хилокского продовольственного рынка, который принадлежит местному депутату. Один из торговцев несколько дней назад сдал коллеге склад, но арендатор отказался платить. Владелец склада прислал бандитов уладить спор, сегодня конфликт получил продолжение.

Когда на пустыре около рынка началась разборка между двумя группами, туда поехал участковый. Толпа пошла на него, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух. Вскоре там уже оказались силы ОМОНа. К их приезду сгорели две машины – «Инфинити» И «Газель». Движение транспорта в районе побоища перекрыто.

Работают следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает агентство ТАСС. По данным областного Минздрава, за медицинской помощью обратились пятеро. Они пострадали от резиновых пуль. Двоих отправили в больницу – с сотрясением мозга и травмой глаза.

Собеседник «Интерфакса» в экстренных структурах уверяет, что перестрелки между гражданскими лицами не было.