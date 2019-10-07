Прыгунья в высоту Мария Ласицкене уличила в непрофессионализме главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики Шляхтина

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене уличила в непрофессионализме главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина. И продолжает настаивать на отставке чиновника.

10 июня в Новогорске Шляхтин встречался с членами сборной России. Целью собрания было примирение – накануне спортсмены негодовали, что федерация снова не восстановлена в правах, и требовали от руководства внимания к своим проблемам.

Глава ВФЛА подробно рассказал обо всех действиях, и появившихся сложностях. И зачем то заявил, что если спортсмены не перестанут критиковать федерацию, у них могут отобрать нейтральный статус. Была ли это неудачная шутка, или странная формулировка, сказать трудно. Но Ласицкене вполне обоснованно приняла угрозу на свой счет.

И объявила Шляхтину войну.

После победы на ЧМ в Дохе спортсменка заявила, что федерация гордится тем, что оплачивает долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила. А на призовые за победу на ЧМ у ВФЛА денег нет. Вспомнила Ласицкене и то, как Шляхтин отговаривал ее от поездки на зимний Чемптонат Европы. Мотивируя это тем, что спортсменке там придется выступать там в одиночку.

Напомним, что на недавнем Чемпионате Мира Мария Ласицкене в третий раз стала лучшей на планете.