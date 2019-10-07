В Кремле сомневаются в достоверности деталей телефонных разговоров между Трампом и Путиным

В Кремле сомневаются в достоверности деталей телефонных разговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые опубликовала американская газета The Washington Post. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Статья The Washington Post вышла ещё в минувшую субботу и вызвала довольно серьёзное обсуждение. В частности, в публикации говорилось, что американский президент Дональд Трамп, когда говорил с Владимиром Путиным, вёл себя подобострастно. Цитата: «назвал человека, который устроил вмешательство в американские президентские выборы великим лидером и извинился за то, что не позвонил ему раньше». В другом разговоре, Трамп спросил бывшего офицера КГБ (речь про Владимира Путина) — совета о том, как подружиться с Ким Чен Ыном — лидером Северной Кореи и врагом США. «Вообще, Трамп чрезвычайно угодлив с авторитарными лидерами,» — отмечается в статье.

The Washington Post также пишет, что оказывается в Белом Доме крайне волновались в связи со всеми этими разговорами Трампа: часто президент США допускал ошибки, некоторые из телефонных разговоров приводили в замешательство. Это на условиях анонимности сказал газете один из бывших сотрудников администрации США. В прошлом году, в разговоре с тогдашним британским премьером Терезой Мэй, Трамп засомневался в выводах спецслужб Великобритании: которые обвинили российские власти в попытке убийства в Солсбери бывшего сотрудника контрразведки Сергея Скрипаля. Он говорил про это в течение 10 минут, сообщил источник издания.

Другая статья The Washington Post начинается с того, что всего оба лидера (Москвы и Вашингтона) говорили по телефону 16 раз за последние 2,5 года и конгрессмены хотели бы изучить детали этих разговоров. Пока не известно, удастся ли получить к ним доступ.

Наконец, американский журнал The Newsweek вышел с публикацией о том:, что бывший военный разведчик США назвал Трампа «Путинским министром иностранных дел», который помогает Москве достигнуть своих целей. Об этом Джейсон Кандер, который сейчас является депутатом конгресса штата Миссури от Демпартии, сказал в интервью изданию.

На минувшей неделе Владимир Путин сказал, что не против публикации деталей его разговоров с Дональдом Трампом. Хотя, ранее в кремле раскритиковали эту инициативу американских конгрессменов.