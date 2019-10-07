Задержание россиянки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, была проблема с визой, а также отмечены еще некоторые нарушения. Об этом сегодня заявил официальный представитель правительства Ирана. Он не привел никаких подробностей, но отметил, что вопрос решается.

То, что произошло с журналисткой Юлией Юзик неприемлемо, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что Юлия Юзик приехала в Тегеран по частному приглашению, а в аэропорту у нее отобрали паспорт, а затем, спустя несколько дней, задержали в отеле. Сразу после этого появились предположения, что возможно ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.

Освободить Юлию Юзик могут в ближайшие дни, — этого не исключил директор одного из департаментов МИДа России Замир Кабулов.

Ранее бывший муж Юзик сообщал о том, что ее содержат в камере и ей грозит до 10 лет тюрьмы.