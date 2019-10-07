Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту так называемого «московского дела» 26-летнему Даниле Беглецу

Он осужден на два года колонии общего режима по обвинениям в применении насилия к представителю власти за то, что потянул за руку полицейского на акции оппозиции 27 июля.

Судебное заседание прошло стремительно. Оно началась с опозданием на час, приблизительно столько и продлилось. Поддержать Беглеца в Мосгорсуд пришло несколько десятков человек, среди них другие фигуранты «московского дела», дипломатические наблюдатели, политик Дмитрий Гудков и священнослужитель. Он сказал, что освобождение Беглеца могло бы стать хорошим подарком на день рождения президента. Сам осужденный предприниматель участвовал в рассмотрении апелляции по видеосвязи. Он стоял на протяжении всего заседания, сел лишь, когда судья удалилась для вынесения решения. Защита предпринимателя ходатайствовал о приобщении к делу петиции на сайте change.org — в поддержку Беглеца подписались более 7 тысяч человек. В прениях адвокат сослался на другие подобные дела, где люди за очевидно более серьезные правонарушения понесли гораздо более мягкие наказания. Защита настаивала на том, что суд первой инстанции совершенно не учел положительных характеристик Беглеца, того, что у него на иждивении двое малолетних детей, тот факт, что предприниматель обеспечивает мать, что он выплатит потерпевшему компенсацию в 10 тысяч рублей, не привлекался, на учете не состоит. Как отмечали адвокаты, Тверской суд не мотивировал необходимости реального лишения свободы – это неоправданно суровый приговор. Защита просила судью Елену Иванову не обращать внимание на общественную напряженность вокруг этого дела, а реально оценить, насколько существенный вред был нанесен полицейскому, и какие последствия могут быть у приговора. Прокурор в свою очередь отметил, что считает решение первой инстанции «законным, обоснованным и мотивированным». Все обстоятельства были учтены, новых доводов защита не привела.

Сам Беглец напомнил, что в той акции не участвовал – он приехал в центр Москвы на встречу с коллегой. Своими действиями он не хотел никому навредить. Беглец попросил судью проявить гуманность.

На последнем слове Беглеца его мать, сидевшая в окружении родственников на первом ряду, не выдержала и зарыдала. Она попыталась обратиться к судье, уходившей в совещательную комнату, но приставы ее осадили. После приговора – оставить решение первой инстанции в силе, ходатайства защиты без удовлетворения – мать Беглеца плакала и кричала в коридоре, призывая вернуть ей ее сына. Женщина не могла подняться и отказывалась идти. Судебные приставы пытались выпроводить ее из здания суда, отмечая, что она своим поведением нарушает общественный порядок. Не помогли даже попытки журналистов вступиться за женщину. Один из сотрудников в форме сказал, что ничего страшного не произошло, главное, что ее сын жив и здоров.

После заседания бывшие фигуранты «московского дела» Владислав Барабанов и Алексей Миняйло встали через дорогу от здания суда с плакатами «Побойтесь Бога — отпустите Беглеца» и «Позор». Их вскоре задержали, за нарушение правил проведения митингов – силовики посчитали, что молодые люди не выдержали необходимую для одиночных пикетов 50-метровую дистанцию. Их доставили в ОВД «Преображенское».

Изначально Беглец по совету своих адвокатов признал вину. Его дело рассматривали в особом порядке — без исследования доказательств.

Вышедшие на свободу фигуранты «московского дела» призывают обратить внимание на проблему политических преследований в России. Они записали видеообращение. Осужденный на год колонии условно актер Павел Устинов считает, что сейчас в СИЗО находятся невиновные люди.

По словам Устинова, в заключении находятся обычные граждане, которых некому защитить, кроме общества.

Власти России в последние годы взяли курс на подавление демократии, но общество способно не позволить установить диктатуру. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал продюсер, руководитель европейского арт-центра в Черногории Марат Гельман.

Сейчас выросло поколение живых и энергичных людей с интересной системой ценностей, поэтому можно надеяться на положительные перспективы, считает Марат Гельман.