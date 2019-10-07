В Санкт-Петербурге этим вечером пройдут пикеты памяти Анны Политковской, которая была убита ровно 13 лет назад

По словам руководителя фракции Яблоко в законодательном собрании северной столицы Бориса Вишневского, Акция пройдет у Соловецкого камня на Троицкой площади.

Анну Политковскую вспоминают сегодня и в Москве.

В Москве к дому Политковской возложили цветы активисты правозащитной организации Amnesty International. Ее представитель, Александр Артемьев сказал, что преступление должно быть раскрыто до конца.

Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность. Виновными в убийстве были признаны шесть человек. Личность заказчика до сих пор не установлена, — отметила в интервью «Эху Москвы» адвокат Анна Ставицкая.

Следствие до сих пор не выявило заказчиков убийства, поскольку преступление совершили по политическому заказу. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко.

В России действуют мощные криминальные группировки, которые организуют громкие преступления, цель которых – подставить другую криминальную структуру, считает Максим Шевченко.

Убийство Анны Политковской было невыгодно российской власти. Об этом в 2007 году говорил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что убийство Политковской – удар по престижу России.