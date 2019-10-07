«АвтоВАЗ» отзывает в России почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta

Речь идет о машинах, проданных с августа по настоящее время. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Причиной отзыва является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя. Владельцев проинформируют с помощью писем или по телефону. Автомобили отремонтируют бесплатно.
2019-10-07T17:32:00+03:00
2019-10-07T17:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 07 октября 2019
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