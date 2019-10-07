Екатеринбургский активист подал в суд на власти из-за отказа в согласовании акции против опроса о строительстве храма

Екатеринбургский активист Виктор Балдин подал в суд на местные власти из-за отказа в согласовании акции против опроса о строительстве храма. В качестве ответчиков указаны мэр города Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сам активист рассказал «Урал. МБХ медиа». В октябре он подал заявку на проведение шествия численностью 200 человек. Он отметил, что на проведение опроса, который намечен на 13 октября, будет потрачено шесть миллионов рублей, хотя в городе «врачей сокращают, все сокращают, бюджет урезают везде».
2019-10-07T17:30:00+03:00
2019-10-07T17:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 07 октября 2019
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