Екатеринбургский активист подал в суд на власти из-за отказа в согласовании акции против опроса о строительстве храма

Екатеринбургский активист Виктор Балдин подал в суд на местные власти из-за отказа в согласовании акции против опроса о строительстве храма. В качестве ответчиков указаны мэр города Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сам активист рассказал «Урал. МБХ медиа». В октябре он подал заявку на проведение шествия численностью 200 человек. Он отметил, что на проведение опроса, который намечен на 13 октября, будет потрачено шесть миллионов рублей, хотя в городе «врачей сокращают, все сокращают, бюджет урезают везде».