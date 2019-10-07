СК отказался проводить проверку в отношении полицейских, которые задержали журналиста Илью Азара

Следственный комитет отказался проводить проверку в отношении полицейских, которые задержали журналиста Илью Азара и оставили его маленькую дочь одну в незапертой квартире. Об этом Азар сообщил в своем телеграм-канале. По его словам, он подал заявление в Следственный комитет месяц назад. В ведомстве ему ответили, что его «обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления».