Новые увольнения ожидаются в онкологическом центре имени Блохина

Об уходе вслед за врачами сообщили несколько медсестер.

О нищенских зарплатах как поводе для увольнения сообщает профсоюз медицинских работников «Альянс врачей». Одна из медсестер заявила, что месячный оклад составляет от 3 до 7 тысяч рублей. Отпускные не выплатили. Оставить работу в онкоцентре, по ее словам, решили четыре медсестры.

В профсоюзном объединении также заявили, что против детских врачей чиновники развернули настоящую войну. Редких специалистов приказано не брать на работу.

В руководстве центра Блохина увольнение персонала опровергают. НИИ детской онкологии и гематологии работает в штатном режиме. Ни одного заявления об уходе нет ни в кадровой службе, ни у администрации, сказала порталу Znak.com представитель учреждения Нина Попова.

О плохих условиях содержания больных и зависимости зарплат персонала от лояльности руководству онкологи центра Блохина заявили на прошлой неделе. Они потребовали смены руководства и пригрозили массовыми увольнениями.

В ответ на это руководители центра обвинили медиков в спекуляциях, а в Минздраве России позицию врачей назвали нарушением профессиональной этики.