Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем

У нее возникла проблема с визой. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тегеране официальный представитель иранского правительства Али Рабии. Освободить журналистку могут в ближайшие дни, — такой прогноз дал директор второго департамента Азии МИДа России Замир Кабулов.

Юлию Юзик задержали в начале октября в тегеранском отеле. По словам ее бывшего мужа, журналиста Бориса Войцеховского, ее заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По законам Ирана за это ей может грозить до 10-ти лет тюрьмы.