Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского» дела Даниле Беглецу

Он осужден на 2 года колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти. Ранее Беглец признал вину. Его дело рассматривали в особом порядке без исследования доказательств. В ходе сегодняшнего заседания Беглец вины не отрицал, но просил суд проявить гуманность.

26-летний предприниматель был задержан на акции 27-го июля. По версии следствия, он потянул за руку полицейского, из-за чего тот почувствовал боль.

Беглец – единственный кормилец в семье. У него на иждивении двое малолетних детей, один из которых страдает тяжелым заболеванием.

Возле здания Мосгорсуда были задержаны другие фигуранты «московсоскго» дела Владислав Барабанов и Алексей Миняйло, которые пришли поддержать Беглеца. Молодые люди стояли в одиночных пикетах. Миняйло, в частности, держал плакаты с требованием отпустить Беглеца и с надписью «Позор». По данным корреспондента «Эха Москвы», задержанных отвезли в ОВД «Преображенский».