Депутат Мосгордумы от КПРФ проведет одиночный пикет против сноса фабрики Вогау в Лефортово

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова 8 октября в 9 утра проведет одиночный пикет у мэрии против сноса фабрики Вогау и других исторических зданий по инициативе застройщика. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Застройщики не знают никаких границ в своих разрушительных аппетитах, а московское правительство их не сдерживает, а напротив действует в их интересах. Поводом послужил снос здания фабрики Вогау. Это прекрасное здание, промышленная архитектура, которая ценится и охраняется во всехм цивилизованных странах. Но Департамент культурного наследия Москвы отказал в постановке на государственную охрану и признании объектом культурного наследия», — сказала она.

Ранее «Архнадзор» сообщил, что Фонд реновации начал сносить здание чаеразвесочной фабрики Вогау, не дожидаясь решения Лефортовского районного суда о признании здания объектом культурного наследия.