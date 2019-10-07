Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге прекратили забастовку, которая началась в субботу

Как сообщил «Фонтанке» глава созданного во время акции протеста профсоюза Сергей Кузнецов, такое решение было принято после разговора с руководством. Оно согласилось выполнить первоочередные требования курьеров, в том числе выплатить зарплату за сентябрь в полном объеме, а также отменить штрафы за невыполнение задания по вине третьих лиц.

Другие требования, например, об оптимизации системы учета рабочего времени, руководство Ozon признало обоснованными и пообещало разобраться в ситуации в течение месяца.