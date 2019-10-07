Верховный суд Дагестана отменил продление ареста редактору «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву, ходатайство об избрании меры пресечения журналисту суд рассмотрит заново. При этом Гаджиев оставлен под стражей — до 17 октября. Такое решение было принято после рассмотрения апелляции защиты.

Адвокат правозащитной группы «Агора» Арсен Шабанов сообщил «МБХ медиа», что речь идет о процессуальном нарушении, допущенном судом первой инстанции.

Гаджиев был задержан в середине июня. Его обвиняют в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Свою вину он категорически отрицает.