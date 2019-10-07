Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу

В сентябре его приговорили к двум годам колонии по статье о применении насилия к полицейскому. Защита в апелляционной жалобе настаивала на том, что приговор излишне суров и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор выступал против.



По версии следствия, Беглец 27 июля потянул за руку полицейского, и тот почувствовал боль. Тверской суд рассматривал дело в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признавал вину.

У здания Мосгорсуда задержали фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, которые пришли поддержать Беглеца. Их везут в ОВД «Преображенское», передает «Дождь». По данным телеканала, Миняйло стоял у здания суда в одиночном пикете с плакатом с надписью «Позор».