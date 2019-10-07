Генеральный менеджер БК «Хьюстон Рокетс» извинился за сообщение в твиттере, в котором он поддержал протесты в Гонконге

Генеральный менеджер американской баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» извинился за сообщение в твиттере, в котором он поддержал протесты в Гонконге. Ранее из-за этого твита китайские бизнес-партнёры разорвали отношения с клубом.

Как обращает внимание американская CNN, твит, который вызвал такую резкую реакцию со стороны китайских бизнесменов, генеральный менеджер баскетбольной команды из Техаса удалил очень быстро, но это не остановило катастрофические последствия. В нем говорилось: «Боритесь за свободу, будьте с Гонконгом». в результате, Китайская Баскетбольная Ассоциация, местное спортивное телевидение, китайские медиаплатформы и даже производители спортивной одежды для команды и Шанхайский Банк развития — все они приостановили сотрудничество с командой, несмотря на долгосрочные контракты. По сообщению Reuters, в ответ и автор твита Дэрилл Мори, и даже руководство национальной баскетбольной лиги извинились за сообщение и отметили, что уважают Китай, его историю и культуру и надеются, что спорт может стать тем мостом, который объединит людей. Впрочем, эксперты агентства уверены, что на налаживание отношений уйдут годы, так как в Китае живут полтора миллиарда человек, которые «в нужный момент — особенно, если это касается вопросов суверенитета страны, встанут защищать его как один» К.ц. Тем временем, как пишет британская The Guardian, в конфликт включились некоторые американские политики, которые, в свою очередь, критикуют уже NBA — за соглашательскую позицию с Китаем.

В Национальной Баскетбольной Лиге сообщили, что не собираются наказывать и увольнять генерального менеджера, который опубликовал вызвавший скандал твит.