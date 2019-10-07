РПЦ приняла в свою юрисдикцию бывший экзархат Русских церквей Константинополя

Таким образом выполнена их просьба. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Саввы, сегодняшнее заседание стало результатом долгой работы.
Приходы, о которых идет речь, главным образом расположены во Франции.
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Таким образом выполнена их просьба. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Саввы, сегодняшнее заседание стало результатом долгой работы.
Приходы, о которых идет речь, главным образом расположены во Франции.