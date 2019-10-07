Песков: Система распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в борьбе с преступностью и терактами

Система распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя в борьбе с преступностью и терактами, — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поданный москвичкой Аленой Поповой иск в суд. Он подчеркнул, что у женщины есть ее гражданское право судиться.

Напомним, — Попова требует признать незаконными действия московских властей по внедрению системы распознавания лиц в городскую систему видеонаблюдения. Она считает, что это нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

В настоящее время нет никаких нормативных положений, которые устанавливают прозрачный порядок доступа к данным этой системы, — сказал в интервью «Эху Москвы» юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян.

По словам Дарбиняна, обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.