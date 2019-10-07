В результате массовой драки со стрельбой на рынке в Новосибирске пострадал один человек

По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за ссоры двух торговцев.

Потасовка в районе Хилокского рынка в Новосибирске началась после того, как на месте собрались две группы людей – всего порядка двухсот человек. При этом в самом конфликте участвовали не все, подчеркнул источник «Интерфакса». По его словам, в результате было задержано около 50 человек. На месте работает полиция и ОМОН.

Точные обстоятельства конфликта до сих пор неизвестны: источник ТАСС и некоторые другие издания со ссылкой на очевидцев пишут, что драка сопровождалась перестрелкой. Собеседник «Интерфакса» утверждает, что оружие не применялось, а предупредительный выстрел в воздух сделал прибывший на место участковый.

По данным местного издания «НГС», конфликт произошел из-за подожженного автомобиля «Инфинити». Между тем, источник портала «Тайга.инфо» рассказал, что речь идет о конфликте двух торговцев. Один из них сдал другому складское помещение, но арендатор не стал платить.

По некоторым данным, конфликт между торговцами начался еще 4 октября, но сегодня перешел в активную фазу.