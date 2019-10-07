Сегодня московский Спартак обретет нового главного тренера

Популярный клуб подпишет контракт с итальянским специалистом Доменико Тедеско.

После 12-ти туров в Чемпионате страны Спартак идет на 12-м месте. Всего в двух очках от зоны переходных матчей. Последняя победа красно-белых в Премьер-Лиге датирована августом. С тех пор москвичи проиграли пять матчей подряд.

Выправлять эту непростую ситуацию руководство Спартака доверило Доменико Тодески. Тренер известен в первую очередь по работе с немецким «Шальке-04». Клуб под его руководством занял второе месте в Бундеслиге в позапрошлом сезоне. Однако весной 34-летний специалист был отправлен в отставку после поражения в матче Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» со счетом 0-7.

Ожидается, что контракт красно-белых с новым наставником будет подписан по схеме 1+1.

На посту главного тренера Спартака Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.