Нобелевскую премию по  медицине присудили американцам Уильяму Кейлину и Грэгу Семенце и британцу Питеру Редклиффу

Нобелевскую премию по медицине присудили американцам Уильяму Кейлину и Грэгу Семенце, а также британцу Питеру Редклиффу. Отмечены их исследования того, как клетки реагируют и адаптируются при наличии кислорода в окружающей среде, — объяснил член Нобелевского комитета Рендалл Джонсон

Церемония награждения по традиции пройдет 10 декабря. Завтра назовут лауреатов Нобелевской премии по физике.