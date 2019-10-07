Среди тех, кто пришел к месту гибели журналиста были правозащитники из Amnesty International Интернэншл.
Политковская была застрелена 7 октября 2006 года. Основной версией преступления стала ее профессиональная деятельность. Исполнители уже получили длительные сроки, между тем, дальнейшее расследование никак не продвигается, — утверждает адвокат Анна Ставицкая
Заказчики убийства, по официальной версии, остаются не установленными.
В Москве к дому, где жила и была убита обозреватель Новой газеты Анны Политковская, сегодня приносят цветы
Среди тех, кто пришел к месту гибели журналиста были правозащитники из Amnesty International Интернэншл.