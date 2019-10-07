Глава псковского «Яблока» Шлосберг был допрошен по делу журналистки Прокопьевой

Председатель псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг был допрошен по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в «оправдании терроризма». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Следователь задал мне вопросы, связанные с отношениями со Светланой Прокопьевой, а также некоторыми другими людьми, которые упомянуты в этом деле. В связи с тем, что свидетель обязан давать подписку о неразглашении, назвать имена этих людей я не могу», — сказал он.

Л.Шлосберг подчеркнул, что убежден в полной невиновности Светланы Прокопьевой. По его словам, в ее действиях нет состава уголовного преступления.

«Я не сомневаюсь, что следствие ознакомится также и с теми аргументами и доказательствами, которые публикуются в средствах массовой информации. Общественная кампания в защиту Светланы имеет исключительное значение, она может решить судьбу этого дела», — заключил он.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева рассуждала о причинах взрыва в здании УФСБ Архангельской области. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

30 сентября 2019 года журналистке предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма.