На ВДНХ к маю 2021 года построят крупнейшее в Европе колесо обозрения. Аттракцион появится слева от Южного входа. Его высота составит почти 140 метров. Ожидается, что один оборот колесо будет делать за 19 минут.

Старое колесо на ВДНХ было демонтировано в 2016 году поскольку технически устарело и стало небезопасным, — напоминает Интерфакс.