Депутат псковского парламента Лев Шлосберг дал показания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Он сказал эху, что разглашать содержание допроса ему запретили
По словам Шлосберга, общество и СМИ должны продолжать открыто и публично представлять доказательства невиновности Светланы Прокопьевой.
Депутат псковского парламента Лев Шлосберг дал показания по делу журналистки Светланы Прокопьевой
Депутат псковского парламента Лев Шлосберг дал показания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Он сказал эху, что разглашать содержание допроса ему запретили