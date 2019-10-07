Депутат псковского парламента Лев Шлосберг дал показания по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Он сказал эху, что разглашать содержание допроса ему запретили

По словам Шлосберга, общество и СМИ должны продолжать открыто и публично представлять доказательства невиновности Светланы Прокопьевой.