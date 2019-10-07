На крупнейшем в Новосибирске рынке произошла массовая драка

По некоторым данным, задержаны 50 человек. есть пострадавшие. Сгорели также две машины. Очевидцы в соцсетях пишут, что слышали стрельбу. Между тем, источники Интерфакса утверждают, что участники драки оружие не применяли. Предупредительный выстрел сделал полицейский. Затем на место прибыли бойцы ОМОНа и СОБРа, а сотрудники ГИБДД перекрыли движение.

Судя по предварительной информации, причиной драки стал бытовой конфликт.