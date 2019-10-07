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Эксклюзив Эха 14:17, 07 октября 2019

Завтра ЕСПЧ вынесет решение по делу об административном аресте члена «Солидарности» Мартынюка в 2014 году

Завтра Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение по жалобе на административный арест члена «Солидарности» и соавтора политических докладов Леонида Мартынюка в 2014 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Агоры» Александр Попков.
«Еще в 2015 году мы жаловались на то, что в 2014 году Мартынюка фактически по сфальсифицированному обвинению посадили в спецприемник — якобы он оскорбительно приставал к гражданам. Суды не вдавались в обстоятельства дела и не стали рассматривать, что произошло на самом деле. Завтра мы ждем решение по делу от ЕСПЧ», — сказал он.
23 августа 2014 года Л.Мартынюка задержала полиция в Сочи. Суд приговорил его к десяти суткам ареста за мелкое хулиганство. По словам Л.Мартынюка, его задержали, когда он обратился в полицию с жалобой на неизвестного мужчину, затеявшего с ним перепалку.



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