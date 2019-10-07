Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США и Великобритании

Их наградили за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американцы Уильям Келин и Грегг Семенза, а также британец Питер Рэтклифф. Об этом объявили сегодня представители Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма. Трем ученым удалось выяснить, как клетки чувствуют себя и адаптируются к недостатку кислорода, пояснил член нобелевского комитета по физиологии и медицине, профессор Рэндалл Джонсон.

В частности, ученым удалось понять механизм действия гормона эритропоэтина, который выделяется организмом при дефиците кислорода. Отмечается также, что исследования новоиспеченных лауреатов могут стать основой для новых стратегий борьбы с анемией, раком и другими заболеваниями.

Размер денежной части Нобелевской премии в этом году составит 9 миллионов шведских крон – это больше 900 тысяч долларов. Деньги разделят между тремя лауреатами.

Церемония награждения лауреатов Нобелевской премии по традиции пройдет 10 декабря – в день кончины Альфреда Нобеля.