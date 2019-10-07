Вышедшие на свободу фигуранты так называемого «московского дела» поддержали тех, кто находится в заключении

Вышедшие на свободу фигуранты так называемого «московского дела», в том числе, актер Павел Устинов, записали видео-обращение в поддержку тех, кто находится в заключении

Сегодня же Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор другому фигуранту московского дела, Даниле Беглецу – он получил два года колонии за то, что потянул за рукав сотрудника Росгвардии на акции 27 июля.