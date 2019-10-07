Следствие не приблизилось к раскрытию убийства Анны Политковской

Заказчики преступления до сих пор неизвестны, — сказала Эху адвокат семьи журналистки Анна Ставицкая

Официальных комментариев Следственного комитета, в производстве которого находится дело, пока нет. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве на Лесной улице. По официальной версии, заказчики преступления не установлены.

Сегодня активисты и волонтеры правозащитной организации «Международная амнистия» возложили цветы к дому, где жила Политковская.

Это преступление должно быть раскрыто, — сказал Эху представитель организации Александр Артемьев

Сегодня в Петербурге пройдет согласованный массовый пикет в память Политковской. Акция состоится на Троицкой площади у Соловецкого камня.