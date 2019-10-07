Московская активистка Алена Попова требует запретить систему распознавания лиц в уличных камерах видеонаблюдения

Она подала иск в Савеловский суд. Заявительница считает, что использование этой технологии без письменного согласия граждан нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

Сама Попова рассказала Эху , что подала иск после того, как ее оштрафовали за пикет у Госдумы.

Технология распознавания лиц в московской системе видеонаблюдения угрожает правам граждан, — считает юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян

Роскомсвобода начала собирать подписи, чтобы добиться полного законодательного или судебного запрета использования технологии распознавания лиц.

Подобная система нужна городу, — уверен депутата Мосгорудмы, член Комиссии по безопасности Сергей Савостьянов из КПРОФ

В тор же время Савостьянов назвал неприемлемым использование любых механизмов преследования людей по политическим мотивам.

У москвичей нет единого мнения по поводу использования камер наружного наблюдения с возможностью идентификации лиц

Общение с пешеходами на Арбате выявило интересную особенность. Чем старше человек, тем больше он рассуждает о своей безопасности любой ценой. Чем он моложе, тем чаще вспоминает о личных свободах и гарантиях конституции. Впрочем, есть и редкие исключения. Излишнее внимание государства к добропорядочным гражданам немного смущает пенсионерку Тамару.

Офисный менеджер Людмила, напротив, готова многим пожертвовать, лишь бы уровень преступности сокращался.

Студент Стас боится быть скомпрометированным перед своими близкими.

Учащаяся ВУЗа по имени Софья полагает, что у возможности быть распознанной есть неоспоримые плюсы.

Запрет на систему идентификации готов поддержать работник ресторана Олега. Хотя он признает, что его мнение вряд ли что-то зависит.

Собеседники нашего корреспондента также опасаются, что их личные данные рано или поздно могут попасть в руки злоумышленников.

Технология распознавания лиц зарекомендовала себя в плане обеспечения безопасности и предотвращения терактов, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта система максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира.

Между тем, в некоторых странах систему распознавания лиц начали запрещать. Первым это сделал Сан-Франциско. Позже его примеру последовали еще несколько американских городов, а в Калифорнии введен трехгодичный мораторий на использование подобных технологий полицейскими и другими госслужбами, — отмечает «Коммерсант».