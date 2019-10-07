Песков: Дело журналистки Прокопьевой – «не тема для президента»

Президент РФ Владимир Путин знает об уголовном преследовании журналистки «Эхо Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой, однако это «не тема для президента». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не вопрос, который касается президента. Он, безусловно, в курсе, но это не тема для президента», — заявил он.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева рассуждала о причинах взрыва в здании УФСБ Архангельской области. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

30 сентября 2019 года журналистке предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма.