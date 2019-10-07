Следствие не приблизилось к установлению заказчиков убийства обозревателя Новой газеты Анны Политковской

Так утверждает адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, дело постоянно передается от одного следователя к другому и каждый раз сроки следствия продлеваются.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Основной версией преступления стала профессиональная деятельность журналистки.

Исполнители преступления получили длительные сроки заключения.