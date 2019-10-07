В Кремле надеются, что задержанная в  Иране российская журналистка Юлия Юзик будет освобождена в ближайшее время

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее неприемлемым.

Между тем, власти Ирана утверждают, что задержание Юзик не связано с шпионажем – у нее были проблемы с визой. Российская журналистка приехала в Тегеран в конце сентября по частному приглашению. Спустя несколько дней ее арестовали в отеле.

Сопредседатель профсоюза журналистов Павел Никулин призвал провести у российского МИДа сегодня пикеты в защиту Юлии Юзик.

Павел Никулин полагает, что пикеты у посольства Ирана могут только осложнить ситуацию.