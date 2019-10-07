В скандале с разговором президента США Трампа с президентом Украины Зеленским появился второй информатор

В скандале с разговором президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским появился второй информатор, давший показания главному инспектору спецслужб США.

Интересы второго госслужащего, готового анонимно раскрыть подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским, приведшего к началу процедуры импичмента, представляет тот же адвокат, который защищает сотрудника ЦРУ, написавшего официальную анонимную жалобу по итогам разговора. Одной из главных линий защиты Дональда Трампа до сегодняшнего дня являлось то, что данные о телефонном разговоре и сопутствующих событиях автор той жалобы получил от других людей — в частности тех, кто присутствовал при разговоре. Но новый информатор обладает информацией из первых рук, заявил его адвокат. Это значит, что он может не только подтвердить жалобу, но раскрыть новые подробности того, что Трамп сказал Зеленскому, потому что опубликованная Белым домом стенограмма является не расшифровкой аудиозаписи, а записями от руки, которые делали присутствовавшие при разговоре чиновники. Проанализировав стенограмму, журналисты пришли к выводу, что из нее могли быть удалены некоторые части. Кроме того, в жалобе на разговор Трампа с Зеленским сообщается, что стенограмма была удалена с обычного для таких случаев компьютера и перенесена на специальный носитель в ситуационной комнате. По словам адвоката нового осведомителя, этот человек работает в структурах разведсообщества.

Новый осведомитель уже дал показания главному инспектору спецслужб США Майклу Аткинсону, но официальную жалобу не писал — и как заявляет адвокат, ему и не надо этого делать, так как по закону он уже защищен как осведомитель.