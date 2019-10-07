Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором международного информационного агентства «Россия сегодня», — сообщает ТАСС.

Он был задержан СБУ в мае прошлого года по обвинению в государственной изменен и незаконном обороте оружия. Позже Вышинский был передан России в рамках обмена пленными. Сейчас Вышинский находится в Москве.