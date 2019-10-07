Генпрокуратура считает, что пожар в детском лагере в Хабаровском крае произошел из-за некачественной проверки

Генпрокуратура считает, что пожар в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел из-за некачественной проверки перед открытием. В МЧС назвали конкретную причину возгорания.

Генпрокуратура нашла нарушения при проведении проверки лагеря «Холдоми» в преддверии его открытия. Именно из-за недосмотра надзорных органов, считают в ведомстве, возник пожар. В МЧС, между тем, выяснили, что к возгоранию привел аварийный режим работы электросетей. Трагедия произошла в ночь на 23 июля в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. Из 26 палаток 20 сгорели, погибли четыре ребенка. После этого Генпрокуратура и МЧС провели свои проверки мест отдыха детей и сошлись в том, что проблема оказалась системной. Генпрокуратура выявила более 12 тысяч нарушений, среди которых и серьезные, в частности ненадлежащее оказание медицинской помощи детям и отсутствие необходимых лекарств, а также плохое питание – всего за лето было зафиксировано 10 случаев массового отравления детей. МЧС в свою очередь обнаружило 15 тысяч нарушений требований пожарной безопасности в лагерях, в том числе связанных с реальной угрозой для жизни.

После пожара в «Холдоми» были арестованы директор лагеря, владелец горнолыжного комплекса и сотрудник МЧС, обвиненный в халатности при проверке базы отдыха.