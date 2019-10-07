Технология распознавания лиц необходима для раскрытия преступлений и предотвращения терактов в Москве – депутат МГД

Технология распознавания лиц необходима для раскрытия преступлений и предотвращения терактов в Москве. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Сергей Савостьянов, комментируя иск активистки Алены Поповой, потребовавшей запретить применение технологии в Москве.

«Я считаю, что интеллектуальная система безопасности с применением самых современных информационных технологий, конечно, нужна. Мы все равно не сможем остановить прогресс. Если мы будем уклоняться или избегать передовые технологии, в том числе в области безопасности, мы очень сильно отстанем и можем стать жертвами международного терроризма, волны насилия и преступности», — сказал он.

При этом использование любых государственно-правовых механизмов для преследования по политическим мотивам активистов, выражающих альтернативную власти точку зрения неприемлемо, подчеркнул он.

Сегодня общественный деятель и активистка Алена Попова подала судебный иск к Роскомнадзору и МВД РФ, требуя запретить использование технологий распознавания лиц в системе видеонаблюдения в Москве.